Napoli Primavera – Ottima vittoria per gli azzurrini di Frustalupi al centro sportivo di Cercola contro il Bologna, risultato netto di 3-0. Decidono le reti di Obaretin, Iaccarino dal dischetto e per chiudere Gioielli. Gli azzurrini, dopo un inizio di stagione turbolento sia in campionato che in Youth League, riescono a centrare la seconda vittoria stagionale.