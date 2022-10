Commisso: “Contento per il mio lavoro a Firenze, ma per noi impossibile competere con le Big”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha toccato diversi temi attuali nel corso dell’incontro a cui ha preso parte presso la scuola superiore “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli, del quale riportiamo di seguito un estratto:

“Dovremmo puntare di più sul Settore Giovanile, è importantissimo nel contesto attuale dove non si possono fare grossi investimenti. I giovani del vivaio rappresentano anche una grossa opportunità per fare una plusvalenza. Nuovo stadio? Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto per Firenze, anche se non dovessi esserci più quando sorgerà mi fa piacere aver lasciato un segno indelebile. Fair Play finanziario? Per la Fiorentina è impossibile al momento competere con le altre squadre come Juventus ed Inter, non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori”.