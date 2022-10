C&F – ADL spinge per la Apple nell’assegnazione dei prossimi diritti tv

Non si placa il pressing del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che vuole regalare al colosso statunitense i diritti tv della massima serie italiana. Dopo l’incontro a Napoli con l’amministratore delegato di Apple Tim Cook, insignito a fine settembre della laurea ad honorem dall’Università Federico II, De Laurentiis prosegue il suo lavoro da mediatore in assemblea di Lega, puntando forte sulla possibile sinergia tra la Serie A e il colosso di Cupertino.

La società statunitense non è nuova a servizi del genere, avendo investito a partire dallo scorso anno sulla Major League Baseball e la Major League Soccer, che vengono trasmesse sulla propria piattaforma streaming Apple Tv, grazie alla quale tutti i match del campionato nordamericano sono visibili su tutti i device di Apple in qualunque posto del mondo. Un modello che si presterebbe bene soprattutto per la gestione dei diritti internazionali.

Il patron del Napoli ha il pieno appoggio del numero uno della Lazio, Claudio Lotito, che si oppone fermamente alla proposta di coinvolgere i fondi avanzata dall’assemblea. Il prossimo 21 ottobre se ne parlerà ancora una volta in assemblea….