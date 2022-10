CdM – Napoli, occhio alla trappola Cremona: servirà pazienza, la gara col Lecce insegna

Giornata importante per il Napoli di Spalletti, che dovrà cercare di tornare da Cremona con i tre punti per mantenere il trend positivo delle ultime sfide riallungando sul Milan, ieri vittorioso con la Juve. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia l’approccio tattico che l’allenatore azzurro intende utilizzare nella trasferta lombarda, memore del risultato di Napoli-Lecce:

“Allo Zini di Cremona il Napoli deve calarsi in un contesto totalmente diverso, difficilmente il Napoli potrà far male in campo aperto come visto contro il Torino di Juric o l’Ajax dei baby-fenomeni. Gli azzurri oggi dovranno avere pazienza, dovranno palleggiare ed essere bravi a creare gli spazi superando il pressing e la densità della Cremonese. Il Napoli non deve dimenticato il pareggio contro il Lecce e la sofferenza per battere lo Spezia e Spalletti sta lavorando per tenere tutti con i piedi per terra”