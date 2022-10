Avversarie Europee, tegola Liverpool: Arthur tornerà nel 2023

Non c’è pace per l’ex Barcellona e Juventus Arthur Melo, vittima di un vero calvario dal suo approdo in Premier League. La sua avventura inglese non era cominciata al meglio, a causa delle sue precarie condizioni fisiche ed atletiche, infatti, i Reds lo avevano aggregato agli allenamenti dell’Under 21 per ritrovare lo smalto perduto.

Ora un pesante infortunio, che secondo il portale The Atletic lo costringerà a stare lontano dai campi per tre o quattro mesi. L’infortunio subito in allenamento dal brasiliano richiederà l’intervento chirurgico, con il centrocampista che dunque senz’altro salterà la sfida di ritorno tra Liverpool e Napoli che si disputerà ad Anfield.