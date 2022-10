Alvini nel post partita :”Abbiamo tenuto testa al Napoli. Vi dico la mia sul rigore…”

Massimiliano Alvini si è espresso così al termine della sconfitta casalinga con il Napoli, reclamando per il rigore assegnato ed elogiando la prestazioni dei suoi.

“Il risultato è bugiardo, fino al ’91 abbiamo tenuto testa al Napoli. La squadra ha avuto una grande personalità lottando su ogni pallone. La classifica non ci premia, eravamo reduci da un’ottima prestazione a Lecce, ed oggi con un pò di fortuna sull’1-1 avremmo potuto portar a casa dei punti. Inoltre hanno sbloccato la gara con un mezzo rigore, il contatto su Kvaratshelia non si punisce mai.”

Ha poi continuato dicendo:” Il Napoli non a caso si trova primo in classifica, non dimentichiamoci che sono reduci da un 6-1 ad Amsterdam. A Spalletti auguro il meglio e di vincere qualcosa sulla panchina del Napoli”