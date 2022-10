ADL-Giuntoli, un decennio al vertice: e pensare che il patron voleva divorarlo

Nel gennaio gennaio 2020 il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, voleva ‘divorare’, sportivamente parlando, il ds Cristiano Giuntoli. Ad evidenziare il curioso retroscena ci pensa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che racconta l’evoluzione del rapporto tra i due dopo tutti questi anni insieme in azzurro:

“E’ dal 2010 che va in Europa, ora sta primo in serie A e pure in Champions, ha soffocato il suo istinto bulimico che a gennaio del 2020 lo spinse quasi a divorare il ds Giuntoli, ha trovato il sano equilibrio con un tecnico che lo sta facendo divertire ed ha scelto la strada del silenzio…”.