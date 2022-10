Zazzaroni: “Questa è la partita in cui il Napoli dovrà dimostrare di essere da scudetto”

Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo show del match di domani pomeriggio con la Cremonese. Secondo il giornalista domani gli azzurri di mister Spalletti dovranno dimostrare di essere da scudetto. Queste le sue parole in merito: “Il Napoli dovrà approfittare dei risultati di Milan-Juventus e Udinese-Atalanta, anche perché gli azzurri hanno una gara molto più semplice. In questo turno dovranno dimostrare di essere da Scudetto. Kvaratskhelia è un giocatore forte, non so dove possa arrivare, deve essere costante e non perdere le grandi motivazioni che ha”.