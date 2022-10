Il Napoli, domani, giocherà in un campo un po’ “stregato”, se così lo si può definire; questa gara con la Cremonese manca da tanti anni, ma la tradizione non lascia ben sperare.

Infatti, il sito ufficiale del Napoli ha ricordato i precedenti tra le sue squadre negli anni: in Serie A le gare totali sono state 14, con 6 vittorie del Napoli, tutte casalinghe.

Infatti, allo “Zini” si è giocato per 7 volte e per 5 volte c’è stato un pareggio, mentre per 2 volte hanno vinto i padroni di casa.

Insomma, domani ci sarà anche un tabù da superare.