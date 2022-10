Sosa: “Spaletti un grandissimo tecnico. In attacco giocherei col Cholito”

Roberto ‘Pampa’ Sosa è stato ieri ospite del Napoli a CastelVolturno, e ha avuto modo di chiacchierare con mister Spalletti e i calciatori azzurri. A proposito della visita di ieri al centro di allenamento l’argentino ha parlato ai microfoni di Vikonos Radio. Nelle sue parole grandi attestati di stima a mister Spalletti e un attaccante argentino come lui, Simeone. Queste le sue parole: “Ad Amsterdam sono rimasto molto sorpreso di come gli olandesi abbiano giocato male, non tanto degli azzurri e della loro grande partita, l’Ajax è una squadra famosa per il suo modo di giocare, ma gli azzurri li hanno dominati, la partita poteva finire anche 8-1. Mercoledì si può centrare la qualificazione, sarà importante gestire senza sprecare troppe energie. Agli azzurri basta un pari, ma credo giocheranno per la vittoria. Sono stato ieri a CastelVolturno e ho parlato con mister Spalletti, avevo preparato alcuni schemi sulla Cremonese, ed è stato bello vedere che un maestro come lui avesse le mie stesse idee. In attacco stanno facendo molto bene sia Simeone che Raspadori, mi aspetto che domani giochi il Cholito, con Raspadori in Champions mercoledì. Ho avuto modo di parlare con Simeone, e ho letto nei suoi occhi la grande emozione di essere qui”.