Serie B – Il Bari di De Laurentiis vince ancora e adesso è primo in solitaria

Le squadre della famiglia De Laurentiis volano, infatti oltre al Napoli anche il Bari di Luigi De Laurentiis continua a vincere in Serie B. Nella serie cadetta i ‘galletti’ stanno facendo molto bene, e anche nella sfida odierna contro il Venezia hanno vinto. Con questa vittoria i biancorossi salgono a 18 punti e salgono così al primo posto in solitaria, primo posto proprio come il Napoli di papà Aurelio per Luigi. Il risultato è stato di 1-2 e ha visto il Bari sbancare il ‘Penzo’ con i gol di Antenucci e il bomber del campionato cadetto fino ad ora Cheddira con l’ottavo centro in stagione.