Roma: Lochoshvili-Kvaratskhelia, duello georgiano in Cremonese-Napoli

Domani alle 18 andrà in scena allo stadio Zini la partita tra Cremonese e Napoli.

I grigiorossi cercheranno di contrastare gli azzurri, che stanno dimostrando di essere in ottima forma: la squadra di Spalletti, infatti, si trova in prima posizione nella classifica del campionato, per non parlare delle grandi prestazioni in Champions.

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, dovrebbe schierare lo stesso modulo della partita contro il Lecce, confermando il centrale Lochoshvili.

Sarà, dunque, un duello tutto georgiano tra Lochoshvili e Kvaratskhelia, connazionali ed amici.

Il difensore della Cremonese ha dichiarato: “Sapevo che Kvaratskhelia fosse così forte perché lo conosco bene. Sarà molto difficile fermarlo.”