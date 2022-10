Riccardo Trevisani, giornalista di SportMediaset, ha detto la sua su Radio Kiss Kiss Napoli di questo Napoli che sta stupendo non solo in Italia, ma anche in Europa.

Anche lo stesso Trevisani ha evidenziato i meriti di questo Napoli, ma ha anche sottolineato un aspetto che deve migliorare per lottare con la vetta. Queste le sue parole:

“Spalletti vive e allena per far giocare bene le sue squadre. Due mesi fa nessuno avrebbe immaginato questi risultati con tutte le partenze che ci sono state, per cui complimenti a Giuntoli e alla presidenza. Il Napoli, però, ora, non deve esaltarsi, ma deve continuare a stare sul pezzo e a giocare così”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.