La Gazzetta dello Sport invita il Napoli e mister Spalletti a non esaltarsi troppo, visto che gli azzurri hanno sempre faticato con le piccole. Ecco cosa scrive il giornale: «Ha sempre vinto salvo contro due avversari non proprio irresistibili: Fiorentina e Lecce. Per il Napoli è una vecchia questione: grandioso con le big, impacciato contro le squadre medie e piccole. L’enorme entusiasmo e le aspettative accese dai successi importanti hanno avuto spesso effetti collaterali non positivi. Anche per questo, evidentemente, Spalletti mantiene un profilo basso, molto attento all’equilibrio, al filo rosso della continuità».