Gazzetta dello Sport – Kvara insegue il record di Cavani

La Gazzetta dello Sport offre una panoramica generale sulla partita di domani, raccontando statistiche e record da eguagliare: “L’attaccante georgiano ha realizzato cinque reti in questo campionato: l’unico giocatore che ha fatto meglio alla sua stagione d’esordio nelle prime dieci è stato Cavani nel 2010/11 (otto)”

“Il Napoli è imbattuto da 12 gare di campionato (10V, 2N), l’ultima volta che ha fatto meglio con un solo allenatore in panchina è stata nel novembre 2017 (26, con Maurizio Sarri). Inoltre, Raspadori e compagni possono raggiungere sette successi nelle prime nove partite stagionali per tre campionati di fila per la prima volta in Serie A. Con due reti gli azzurri (3498) possono diventare la settima squadra italiana con 3500 gol all’attivo. Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, la Cremonese ha pareggiato tre delle successive quattro gare di campionato (1P); tuttavia, questa è la seconda volta nella sua storia in cui non conquista neppure un successo nelle prime otto partite in una stagione di A (la precedente nel 1995/96, in cui venne sconfitta anche al nono turno)”.