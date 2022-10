Fedele: “A Cremona una prova di maturità, Spalletti avrà messo in guardia i calciatori”

Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Per non far sottovalutare la Cremonese, Spalletti avrà ricordato ai suoi giocatori le partite con Empoli e Spezia dello scorso anno. Se vuoi vincere lo scudetto, queste partite non devi sbagliarle, ti fanno capire il livello di maturità della squadra. Il turnover è necessario, ma al massimo 2-3 cambi. Milan-Juve? Con una vittoria della Juve il Milan si ridimensiona e la Juve si rilancia. Ma allo stesso tempo non credo che la Juve possa lottare per lo scudetto quest’anno”.