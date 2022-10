Torna a vincere in Eredivise l’Ajax contro il Volendam per 4-2. Il tecnico deli olandesi, Schreuder, ha voluto dare fiducia ai propri giocatori mandando in campo lo stesso 11 titolare che è stato travolto dal Napoli martedì scorso per 6-1. Appuntamento al match di Champions tra Napoli e Ajax mercoledì alle ore 18:45.