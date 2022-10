Zielinski: “Abbiamo fatto un capolavoro ad Amsterdam, guai a distrarci”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha toccato alcuni punti fondamentali della sfida contro l’Ajax e della prossima contro la Cremonese:

“Il mister ci ha fatto i complimenti per la bellissima partita, ma ci ha ricordato che non abbiamo fatto ancora niente. Già con la Cremonese sarà molto difficile, sarà un’altra gara. Questa squadra preparano molto seriamente queste gare, dobbiamo restare concentrati e fare la nostra partita. Bisogna sempre lavorare, anche se abbiamo fatto un capolavoro ad Amsterdam ci sono tantissime partite importanti. A Cremona dobbiamo essere concentrati al massimo e dare tutto per vincere”.