Spalletti, e la crescita del Napoli: il tecnico ha unito il gruppo

Ormai è ben chiaro che l’andamento del Napoli è più che buono, eppure, nessuno lo avrebbe immaginato ad inizio stagione. I risultati coltivati finora, hanno consentito gli uomini di Luciano Spalletti di collocarsi attualmente al primo posto in Serie A e in Champions League, battendo ogni tipo di record. A tal proposito, stando a quanto riporta La Stampa: nell’anno in cui sembrava tutto difficile, il che, l’addio di calciatori importanti aveva creato scetticismo. Il tecnico toscano, invece, ha usato questa arma a suo favore e ha unito tutto lo spogliatoio. Gli azzurri hanno fiducia nel proprio allenatore, che in merito all’imbarazzo delle scelte questa stagione non avrà attimi di pausa.