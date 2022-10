Rastelli: “A Cremona classica sfida temuta dagli allenatori”

Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ della sfida di domenica contro la Cremonese. Il tecnico ha inserito questa sfida tra quelle odiate dagli allenatori perché sono gare trappole. Queste le sue parole: “La sfida con la Cremonese è quella che gli allenatori temono, soprattutto dopo una gara come quella di Amsterdam. La sfida va affrontata bene, dicendo ai ragazzi che bisogna sempre migliorare, e che non si è perfetti. Il Napoli non deve cadere nella trappola di pensare che la sfida sia già vinta. Loro sono aggressivi, giocano uomo su uomo e costruiscono molto con il palleggio”.