Raspadori, che impatto con la maglia azzurra: Spalletti entusiasta

Il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato, ha acquistato Giacomo Raspadori per una somma complessiva all’incirca di 35 milioni dal Sassuolo. L’ex neroverde a quanto pare sta dando un enorme contributo in fase offensiva, in ben 9 partite ha realizzato 4 reti e 1 assist. Di cui 2 recenti, in uno stadio di un certo spessore, come la Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, A tal proposito, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport: Luciano Spalletti avrebbe incitato Aurelio De Laurentiis a portare nel club il Campione d’Europa. Ma nessuno si sarebbe aspettato una sua esplosione cosi immediata.