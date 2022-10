Maspero: “Tra Cremonese e azzurri gran divario. Devono fare una grande gara per far punti”

Riccardo Maspero, ex centrocampista, tra le altre anche della Cremonese, ha parlato ai microfoni de La Provincia della partita di domenica, tra azzurri e grigiorossi. L’ex calciatore ha sottolineato come ci sia un gran divario tra le due squadre, e come per i grigiorossi sarà difficile far punti. Queste le sue parole sulla sfida di domenica: “Le prime giornate hanno fatto capire quanto il divario tra le due squadre sia grande, e quanto gli azzurri siano forti. La Cremonese per provare a far punti dovrà recuperare compattezza e dimostrare le proprie qualità. Il Napoli ha giocatori molto forti, ma mi ha stupito sia arrivati a certi livelli anche il Europa”.