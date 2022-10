Graziani: “Il Napoli di quest’anno è meno forte: napoletani state con i piedi per terra”

Il campione del mondo con l’Italia nel 1982 Ciccio Graziani, oggi opinionista, è intervenuto a Tele A per parlare del Napoli.

Ecco le parole dell’ex calciatore del Torino: “Victor Osimhen è il centravanti titolare del Napoli. Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno delle caratteristiche diverse. La società azzurra, soprattutto per quello che concerne le alternative in attacco, ha notevolmente rinforzato la squadra acquistando calciatori che potranno essere determinanti soprattutto in ottima futura. Il Napoli oggi è una orchestra perfetta, c’è poco da fare”.

“Io sono ancora convinto che il Napoli dello scorso anno fosse più forte di quello dello di quest’anno. I calciatori che sono andati via sono molto forti. Il Napoli però sta smentendo questo mio pensiero e io sono contento: mi auguro che i partenopei possano vincere lo scudetto. Do un consiglio agli amici napoletani: state con i piedi per terra, siamo solo all’inizio della stagione”