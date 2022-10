In merito all’ottimo avvio di stagione del Napoli, ha creato molto entusiasmo e positività nell’ambiente. Al riguardo, Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione di Giochiamo D’Anticipo:

“De Laurentiis ha subito molti attacchi quest’estate, tipo il coro A16. E invece, oggi gli azzurri potrebbero vincere lo Scudetto e Coppa Italia. Mentre, per quanto riguarda la Champions League può raggiungere i quarti di finale per la prima volta. Il che, non è un sogno ma una possibilità”. Inoltre, in merito al gradissimo miglioramento e cambiamento di Stanislav Lobotka, il giornalista ha dichiarato: “Il centrocampista slovacco veniva definito un barilotto“.