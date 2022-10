Domenica 9 ottobre alle ore 18 andrà in scena Cremonese-Napoli. Spalletti è pronto a rivoluzionare la squadra in ogni ruolo partendo dalla difesa con Ostigard in ballottaggio con Rrhamani mentre davanti è aperto il ballottaggio tra Elmas e Zerbin. Di seguito la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas