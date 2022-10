Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha ottenuto un permesso per l’allenamento di ieri. Il nigeriano, non si è allenato con la squadra, perché proprio nella giornata di ieri è diventato padre di una bambina. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato il nome che l’attaccante nigeriano ha scelto per la sua figlia. Il nome della sua primogenita è Hailey True Osimhen.