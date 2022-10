L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito del ritorno in campo di Victor Osimhen, che scalpita per poter tornare sul terreno di gioco. Secondo quanto riportato, la sua guarigione è completa, e non avrebbe problemi a venire convocato in vista della prossima sfida dei partenopei contro la Cremonese, partendo dalla panchina. Luciano Spalletti però, parlerà con l’attaccante nigeriano per capire quali siano le sue condizioni effettive in caso di un eventuale impiego.