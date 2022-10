ESPN – Chucky in crescita, Simeone sta avendo un amore sincero per Napoli

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Daniel Martinez, giornalista messicano di ESPN:

“Simeone sta avendo un amore sincero per Napoli. Tra questa terra e l’Argentina c’è una relazione forte e profonda, ancor prima di Maradona. Per i napoletani gli argentini non saranno mai stranieri e per gli argentini Napoli sarà sempre come essere a casa. Quello che dice il Cholito è qualcosa di forte che ha sentito dentro di sé… Si vede come sta vivendo questo momento magico, non può che essere positivo sia per lui che per il Napoli.

Raspadori e Osimhen? Non sarà facile per il Cholito giocare molto, ma non dobbiamo più pensare al calcio come undici titolari. Quell’epoca è passata. La forza di questo Napoli è proprio il fatto che chi entra fa bene quanto chi esce. La settimana del Chucky? Ha avuto un infortunio scomodo da recuperare. Ha una cicatrice più psicologica che muscolare. Ora è di nuovo in crescita, lo vedo bene. Il gol sarà solo la certificazione del suo momento nuovamente positivo”.