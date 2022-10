Di Fusco: “Il Napoli esprime calcio spettacolare, ma deve diventare vincente come il mio”

L’ex portiere del Napoli, Raffaele Di Fusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ottimo avvio di stagione degli uomini di Luciano Spalletti. Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio CRC:

“Il Napoli è più spettacolare, rispetto a quello della mia epoca. Secondo me ad oggi esprime il miglior calcio d’Europa, ovviamente bisogna guardare partita in partita. E’ una bella squadra, ma dovrà diventare vincente che è diverso”. l’ex estremo difensore, ha poi continuato: “Esiste il primo e il secondo portiere, sia il club campano che il PSG spesso hanno usato l’alternanza, ma hanno capito che non va bene. E con la giusta continuità, penso che Meret può fare molto di più di quello che è oggi”.