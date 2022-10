Cremonese-Napoli, parla Lochoshvili: “Il mio amico Kvaratskhelia diventerà una star”

A due giorni dalla sfida tra Cremonese e Napoli, il difensore della squadra di casa Luka Lochoshvili ha parlato della sfida imminente. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il georgiano ha parlato anche del suo rapporto con Kvicha Kvaratskhelia.

Ecco le parole del difensore: “Siamo molto amici io e Kvaratskhelia. Abbiamo cominciato tutti e due alla Dinamo Tblisi e adesso giochiamo assieme in Nazionale: ci conosciamo molto bene. Mi aspettavo fosse così forte perché ho visto i suoi progressi nel tempo ed ero sicuro che in una grande squadra come il Napoli avrebbe esaltato le sue qualità”.

“Kvaratskhelia ha tutto per diventare una star. Sarà molto difficile fermarlo, dovremo fare un grande lavoro sia a livello individuale che di squadra per provare almeno a limitarlo. Ma il problema non sarà solo lui, è tutto il Napoli che sta dimostrando di essere una grande squadra”

Lochoshvili è uno dei giocatori più interessanti della compagine di Cremona, che sta esprimendo un buon calcio nonostante la classifica. Infatti i grigiorossi si trovano a un punto dall’ultima posizione occupata dalla Sampdoria, con cui si giocheranno la salvezza.