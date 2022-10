Corrado contro Meret: “Alex assente contro l’Ajax”. La reazione dello studio

Antonio Corrado, giornalista, ha parlato dell’inizio di stagione di Alex Meret durante un intervento a Tele A.

Ecco le parole di Corrado: “Sta facendo molto bene soprattutto nelle ultime gare, ma non mi ha entusiasmato in Champions League. Contro l’Ajax l’ho visto spesso assente. Forse voi che lo avete visto solo in televisione e che non eravate presenti allo stadio non ve ne siete accorti. L’ho visto insicuro, molto lento quando si trattava di uscire dalla porta. Sono cose che ho notato stando lì”.

“A volte era lento anche quando il difensore proteggeva la palla. A un certo punto, io che ero presente in tribuna stampa, ho fatto una battuta dinnanzi ai colleghi giornalisti: ‘Ma Meret sta agli arresti domiciliari? Non può uscire dai pali’. Premesso questo, non metto in dubbio le sue qualità e il fatto che stia facendo comunque bene in questa stagione”.

Non si è fatta attendere la reazione dei colleghi in studio, che hanno definito l’intervento del giornalista “inaccettabile”.