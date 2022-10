Camolese: “Il Napoli ha molte soluzioni, Osimhen è fortissimo”

Di certo, la partita nella Johan Cruijff Arena di Ajax-Napoli sarà un evento da ricordare, proprio come cita il commentatore Mediaset. Giancarlo Camolese, che è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte:

“E stato gratificante commentare il match dal vivo, il Napoli ha giocato una gara entusiasmante. Il nuovo ciclo era necessario, ci sono molti ragazzi motivati che sfruttano le grandi opportunità. Se ci fate caso nessuno parla di Victor Osimhen, ciò, vuol dire che gli azzurri hanno varie soluzioni. Però non scherziamo, quando è in forma il nigeriano è fortissimo. Per un allenatore non sarà mai un problema avere l’imbarazzo della scelta”.