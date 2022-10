Bia: “Ormai non si parla più degli ex azzurri, che il Napoli ha sostituito benissimo in estate”

Giovanni Bia ha oggi parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’, e ha anche parlato della sfida di domenica tra Napoli e Cremonese, e di come si sia mosso bene il Napoli in estate. Queste le sue parole durante la trasmissione di Raffaele Auriemma: “Non mi aspettavo il Napoli facesse così bene, in Europa soprattutto sta dimostrando di essere una grande squadra. Domenica contro la Cremonese sarà una sfida difficile, qui si capirà se sono una squadra forte. Ad Alvini piace molto giocare a calcio, sarà una bella sfida, sarà molto fisica. Gli azzurri in estate hanno lasciato andare molti giocatori, ma col loro scouting sono riusciti a trovare ottimi sostituti come Kim, ed ora nessuno parla più degli ex”.