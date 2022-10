Bari, parla il sindaco Decaro: “De Laurentiis, scegli noi!”

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è stato intervistato da Il Corriere della Sera, dove ha parlato dell’ottimo momento della squadra pugliese di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

“Promozione in Serie A del Bari? Penso sia imprudente parlare adesso, siamo all’inizio, godiamo di una forma atletica eccellente e dobbiamo capire fin dove possiamo arrivare. Il modo di affrontare le partite però lascia ben sperare”. “De Laurentiis? Tornare in A, tra diritti tv e pubblicitari, già di per sé garantirebbe al Bari una cifra di oltre 50 milioni di euro. Io continuo a sperare che alla fine la famiglia De Laurentiis possa scegliere noi, e non il Napoli. Ma un gruppo così forte come quello da lui capeggiato ha necessariamente le idee chiare”.