Alvino a KKN: “Il Napoli mentre tornava da Amsterdam pensava già alla Cremonese

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione ‘Radio Goal’ della partita da Amsterdam e del ritorno degli azzurri. Secondo il giornalista durante il viaggio i calciatori del Napoli non pensavano alla partita appena terminata ma a quella con la Cremonese. Queste le sue parole in merito: “Con l’Ajax è stata fatta un’impresa, ma nel calcio di oggi non ci si può godere la vittoria, perché si deve pensare a quella dopo. Il Napoli ha subito voltato pagina pensando alla Cremonese, già quando erano sull’aereo per il viaggio di ritorno”.