Marco Van Basten, ex calciatore, ha parlato a proposito della sfida Ajax-Napoli al Daily Record. “6-1 è stato un massacro. Non è accettabile prenderle così dal Napoli. Sono una buona squadra, ma questo non giustifica la goleada subita. Il mercato dell’Ajax è stato incomprensibile: 100 milioni di euro, ma per cosa? Stanno giocando solo Bassey e Bergwijn, per giunta con scarsi risultati. C’è qualcosa che non va”.