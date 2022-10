Le recenti ottime prestazioni in Champions League hanno consentito al Napoli di scalare posti nel ranking Uefa. Gli azzurri, grazie all’ottimo inizio nella massima competizione per club, hanno scalato alcune posizioni, raggiungendo la ventunesima posizione nella classifica, agganciando il Benfica ed insidiando Tottenham, Eintracht e Porto, che sono poco distanti. Il passaggio del turno agli ottavi potrebbe portare un ulteriore passo in avanti in questa classifica per i partenopei.