Napoli-Ajax, sarà sold out! Venduti tutti i biglietti disponibili

Napoli-Ajax sarà sold out. Sono stati venduti tutti i biglietti della sfida di Champions League, come segno del grande entusiasmo che vige tra i tifosi partenopei. I recenti risultati degli azzurri hanno esaltato e non poco la tifoseria, spingendo ad esaurire i tagliandi di molte prossime sfide, e tra questi figurano quelli della partita di Champions che si giocherà mercoledì 12 ottobre alle ore 18:55. Non è però del tutto tramontata la possibilità di assistere la partita per chi non è riuscito ad acquistare il ticket, infatti potrebbero essere aperti nuovi settori vista l’elevatissima domanda.