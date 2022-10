Mazzini: “Non si era mai vista un’italiana in Champions come il Napoli. Mi aspetto che continui così”

Gianluca Mazzini, vicedirettore di Sportmediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli? Non si era mai vista un’italiana in Champions con questa potenza di fuoco offensiva. Queste vittorie, soprattutto quelle in trasferta, danno convinzione. Mi aspetto che il Napoli continui su questa traccia molto importante. Questa estate non si pensava che la squadra fosse stata costruita bene, c’erano varie problematiche. Poi si è sbloccato il mercato e tutti i conti sono stati veloci, puntuali e precisi. È un campionato molto complicato dove il Napoli ha fatto le cose molto seriamente, ha svolto un ritiro classico in montagna come ai vecchi tempi. Le altre squadre non lo hanno fatto e pagano un po’ questo. Il campionato è molto complicato, si interrompe e poi riparte. Napoli e Milan sono sicuramente le favorite. Per Spalletti e per il Napoli tutti i giocatori sono importanti, non è così per altre squadre che hanno più difficoltà, come l’Inter che senza Lukaku e Brozovic fatica. Il Napoli mi ha impressionato e fa piacere a tutti vederlo così esplosivo, ma deve sempre migliorarsi. Deve saper dosare la propria forza, in un certo momento avrebbe dovuto capire di non dover umiliare una squadra così in casa”.