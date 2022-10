L’ex Juve Claudio Marchisio ha parlato del Napoli ai microfoni di Prime Video: “Per me il reparto più importante che ha costruito bene il Napoli, senza nulla togliere a Kvaratskhelia, alla crescita di Raspadori e a Zielinski, sono proprio in mezzo al campo Lobotka e Anguissa. Sono due giocatori che hanno dato uno spessore veramente importante sia in fase di costruzione che in fase difensiva e anche nei gol. Anguissa è arrivato al gol anche in campionato ed ha sicuramente alzato il livello della squadra”.