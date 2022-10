Damiani: “Il Napoli ha una sicurezza imbarazzante, Spalletti è l’artefice di questo gruppo”

Oscar Damiani, ex Napoli, è intervenuto a 1 Football Club in onda su 1 Station Radio rilasciando alcune dichiarazioni sulla stagione degli azzurri: “Napoli arrembante in Champions League? “Questa squadra continua a sorprendere, ma ancora per poco per la continuità dimostrata. Ha una sicurezza imbarazzante, complimenti alla società e ai calciatori per l’operato svolto. Il Napoli sta facendo bene, la squadra sta vivendo un ottimo periodo. Spalletti è l’artefice di questo gruppo, tuttavia bisogna proseguire in questo modo. Chi inizia bene però è a metà dell’opera”.