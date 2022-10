CdS – Napoli a lavoro per il match contro la Cremonese. Spalletti ha dei dubbi: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sulla condizione del Napoli. Domenica Spalletti e i suoi voleranno a Cremona in vista per la prossima partita di Serie A. Tra i convocati dovrebbe rivedersi anche Victor Osimhen. A preoccupare sono le condizioni di Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia, usciti affaticati dopo il match contro l’Ajax.

“Osimhen, sia ieri sia martedì al lavoro in sede, è ormai quasi pronto: scalpita e punta a rientrare nei convocati già domenica, ma è reduce da una lesione muscolare e prima di ottenere il placet sarà sottoposto a una visita accuratissima. Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, uscito malconcio dai ripetuti duelli con i giocatori dell’Ajax. Nell’aria non si avverte particolare preoccupazione in casa Napoli, ma prima di sciogliere le riserve è necessario attendere lo staff medico. Con la Cremonese, comunque, Spalletti cambierà qualcosa in tutti i reparti: possibili dal 1’ Ostigard per Rrahmani e Mario Rui per Olivera, nonché Ndombele, Simeone e Politano. Magari insieme con Lozano se Kvara partirà dalla panchina“. Scrive il quotidiano.