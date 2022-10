CdS esalta Spalletti: “Oggi è il genio della squadra più bella d’Europa”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Luciano Spalletti. Il quotidiano ha esaltato il lavoro della squadra partenopea e del tecnico:

“Oggi Spalletti è il genio della squadra più bella d’Europa, che riduce in due anni gli stipendi da 130 a 70 milioni e però domina a colpi di gol il girone di Champions League. Il trionfo delle idee. L’allenatore che insegna, accende, discute, travolge si sta intrufolando nella sala vip dei colleghi più vincenti e celebrati, con la sfida più ambiziosa: scrollarsi di dosso l’etichetta di incompiuto, di professionista bravo ma non bravissimo, quello che viene sempre giudicato da 7 ma mai da 9. Ci sono riusciti già Ancelotti e Pioli, per fare due esempi, perché non dovrebbe succedere a Spalletti?”. Si legge sul quotidiano.