CdM – Napoli che super attacco, anche senza Osimhen!

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, ha analizzato le statistiche delle ultime partite del Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Gli azzurri hanno superato l’esame dell’assenza di Osimhen, lo dimostrano i numeri: con Victor in campo il Napoli ha segnato 14 gol, ben 17 senza il centravanti nigeriano. Adesso, però, c’è un altro compito da affrontare: riuscire a sfruttare al meglio l’abbondanza di soluzioni. Spalletti sta insistendo sull’idea di una squadra con tanti «titolari» e dopo il successo contro l’Ajax ha affrontato il tema del ritorno di Victor: «Non dimentichiamoci di lui: è un calciatore importantissimo per noi e non vediamo l’ora che torni. Il titolare chi sarà? Contano i risultati della squadra, non quelli individuali». Simeone è l’alternativa naturale a Osimhen, Raspadori è un po’ un jolly, può fare l’attaccante centrale, partire da sinistra o condividere l’attacco con Osimhen nel 4-2-3-1. Giocando spesso ogni tre giorni, probabilmente Spalletti gestirà le forze, valuterà la scelta più opportuna anche per le caratteristiche dell’avversario. Non è una missione facile ma l’abbondanza è la risorsa giusta per avere continuità”.