Spalletti regala emozioni ad Amsterdam: le pagelle dei quotidiani

Arriva al Johan Cruijff Arena e insegna calcio all’Ajax. Luciano Spalletti regala una notte magica a tifosi e appassionati, mettendo tutti d’accordo, anche i quotidiani.

Queste le pagelle:

9 per il Corriere dello Sport. Il tecnico ha saputo trasmette alla squadra la sua visione di gioco, donandogli qualità e mentalità. Tre vittorie su tre in Champions League, tutte ottenute con risultati schiaccianti. 4-1 contro il Liverpool, 3-0 contro i Rangers, 6-1 contro l’Ajax. Dominio assoluto in Europa.

9 anche per La Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha costruito una macchina perfetta, che sembra non volersi più fermare. Tutti sanno cosa fare e lavorano per il gruppo. Squadra compatta, forte e di classe.