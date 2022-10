Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato delle condizioni di Osimhen a Kiss Kiss Napoli: «La sensazione è che l’attaccante azzurro sia pressoché pronto, nel senso che è a disposizione. Ovviamente c’è un percorso graduale di rientro da rispettare, che non può prevedere magari un reintegro nell’immediato e dall’inizio. Victor ha una struttura importante, è un calciatore che vive di accelerazioni e di allunghi. E da questo punto di vista i problemi muscolari per quelli come lui sono sempre più delicati».