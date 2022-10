Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari, ha parlato così del Napoli e di Simeone in diretta a Kiss Kiss Napoli: «Simeone ha fatto un percorso importante, ha sfruttato le occasioni ed è cresciuto sfruttando le sue qualità importanti. Osimhen? La forza del Napoli è la competitività della rosa. Osimhen tornerà titolare e si riprenderà il proprio posto in attacco. Per un allenatore, avere una scelta di giocatori, è sempre un bene. Dopo una partita del genere, è giusto avere un giorno di riposo anche se domenica ci sarà una partita importantissima. Spalletti deve tenere in pugno il gruppo nonostante la vittoria incredibile di ieri in Champions. Il calcio regala soddisfazioni ma anche delusioni».