Perillo: “Il Napoli più spettacolare di sempre, in particolare tre calciatori”

Il vice-direttore di TGR RAI, Antonello Perillo, ha parlato della schiacciante vittoria del Napoli contro l’Ajax.

“Un Napoli così grande e bello da lasciare senza fiato. Stracciato l’Ajax, così come fatto col Liverpool. Grandissimo il tecnico azzurro Luciano Spalletti: quello visto ad Amsterdam è forse il Napoli più spettacolare di sempre. Su tutti Di Lorenzo, Lobotka e Raspadori”.

Dopo il 6 a 1 con cui gli azzurri si sono imposti in un teatro del calcio come la Johan Crujiff Arena, Perillo ha sintetizzato il pensiero di tutti. Ora il Napoli ha già più di un piede agli ottavi di finale di Champions League, e chissà che non possa finalmente superarli. Spalletti e i suoi ragazzi, possono scrivere la storia di questo club.