Napoli, parla l’ex agente di Insigne: “Ecco qual è la forza del Napoli”

L’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, ha parlato del Napoli a Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live‘.

Le parole del procuratore: “Ha dato l’ennesima dimostrazione di essere una grande squadra. Vincere in un campo così prestigioso, con il risultato larghissimo, è roba da pochi. E non ci dimentichiamo che è l’ennesima dimostrazione dopo la vittoria col Liverpool. È il miglior Napoli dell’era De Laurentiis? Non so se sia il più forte, io però la ritengo più valida della precedente perché quelli che sono andati via erano ottimi calciatori ma non potevano dimostrare di più”.

“Quelli che sono arrivati adesso hanno voglia di dimostrare che possono diventare grandi col Napoli. Non ci sono calciatori che si sentono senatori e giovani che vogliono obbligatoriamente emergere. Questa è la grande forza di questo Napoli. Ci sono dei giocatori che, in alcuni momenti della loro carriera, si sentono incriticabili salvo che non hanno fatto prestazioni disastrose. La certezza di essere titolari si acquisisce sul campo”.

“La Cremonese? L’unica cosa che non deve accadere è di non avere in testa la gara di ieri, va affrontata con la stessa volontà di come è stata affrontata la gara con l’Ajax. Io sono sicuro che il Napoli sfiderà le cosiddette piccole con la stessa determinazione, è cambiata la mentalità. Anche se, la gara non va assolutamente sottovalutata“.