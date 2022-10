Altra vittoria di forza di questo gruppo. Il Napoli ammutolisce tutti i mal parlanti grazie ai successi casalinghi ed esterni, in Champions League o in serie A, senza troppi problemi. Ieri sera lezione di calcio agli olandesi con un risultato finale del tutto inaspettato. Il Napoli si diverte, gioca senza problemi, senza pressioni, è preciso, veloce e quasi impeccabile. I veri artefici di tali prestazioni sono i giovani nuovi arrivati come Raspadori, Simeone, Kvaraskhelia o Olivera. Uno imposta l’altro conclude, così è lo spartito che viene suonato per tutta la serata. Il gol a freddo non spaventa gli azzurri anzi li sveglia, li tira fuori dalla grotta. Giocate meravigliose, tanta tecnica l, scambi di prima che permettono di sfondare il muro dei lancieri. Un Anguissa superlativo, è davvero spaziale il rendimento del camerunense dall’inizio di stagione, un polpo che allarga il suoi te tentacoli e recupera palle da smistare in zona offensiva. Tanta qualità anche in attacco con un Raspadori super ispirato, con la fame del gol e la capacità di penetrare la retroguardia olandese. Una prestazione a dir poco perfetta e adrenalina che cresce sempre di più.